На Театральной площади в Саратове высадят почти 15 тысяч цветов

В Саратове посадят десятки тысяч цветов Фото: Екатерина Семенова

На Театральной площади в Саратове высадят 14 550 различных цветов.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, накануне рабочие посадили 2,5 тыс. цветов на площади имени Столыпина.

А в Парке Победы вскоре будут радовать глаз горожан 8,8 тыс. бархоток и других цветов. В «Липках» высадят 10,3 тыс. различных растений, среди которых колеус желтый, хлорофитум.

Всего в Волжском районе посадят 53 760 цветов, в Заводском районе — 13 350, а в Октябрьском районе — 19 890 растений.

Этой работой будут заниматься 112 рабочих и 93 машины.

Театральная площадь, Парк Победы и «Липки» — зацветут Фото: Екатерина Семенова

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