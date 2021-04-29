Первым заместителем мэра Саратова станет Дмитрий Алексеев

Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал о новом назначении в городскую администрацию.

Первым заместителем главы станет Дмитрий Алексеев.

- Дмитрий Анатольевич обладает достаточным объемом компетенций и многолетним опытом, чтобы возглавить такое большое и ответственное направление в муниципалитете, — отметил Исаев.

Ранее Алексеев работал в органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, а также в «Саратовгражданпроекте».

На работу новый первый заммэра выйдет уже завтра, 30 апреля.

По словам Исаева, подчиненный будет заниматься межведомственное взаимодействием при реализации нацпроектов, федеральных программ, сопровождением строительства объектов — от предпроектного решения до ввода в эксплуатацию.

Напомним, прошлый первый заместитель главы администрации Саратова — Сергей Грачев — стал и. о. главы Балаковского района.

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