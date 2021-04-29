Привиться от коронавируса в Саратове теперь можно круглосуточно Фото: Ольга Симонова

В Саратове открылся круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса.

- Он начал работу на базе филиала поликлиники №2 на улице Московская между Пугачева и Рахова. В кабинете №26 травмпункта любой желающий в период времени с 20:00 до 08:00 может привиться от коронавируса, — рассказал министр здравоохранения области Олег Костин.

Вскоре ночью можно будет привиться и в Балакове.

Открытие круглосуточных пунктов вакцинации поможет тем, кто работает допоздна, экстренно уезжает из Саратовской области.

При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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