Привиться от коронавируса в Саратове теперь можно круглосуточно
Фото: Ольга Симонова
В Саратове открылся круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса.
- Он начал работу на базе филиала поликлиники №2 на улице Московская между Пугачева и Рахова. В кабинете №26 травмпункта любой желающий в период времени с 20:00 до 08:00 может привиться от коронавируса, — рассказал министр здравоохранения области Олег Костин.
Вскоре ночью можно будет привиться и в Балакове.
Открытие круглосуточных пунктов вакцинации поможет тем, кто работает допоздна, экстренно уезжает из Саратовской области.
При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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