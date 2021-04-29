Жительница Саратовской области попала за решетку из-за долга своему ребенку

В Хвалынском районе Саратовской области 47-летнюю местную жительницу отправили под арест за долг по алиментам.

- Лишенную родительских прав женщину суд обязал выплачивать алименты на ребенка, но она этого не делала. Ее принудительно привели к судебному приставу и составили административный протокол, по которому она отправилась за решетку на десять суток, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФССП.

Если гражданка и дальше продолжит уклоняться от выплат, ее ждет уголовное наказание.

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