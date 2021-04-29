Володин призвал сделать Ботанический сад СГУ в Саратове открытым для людей

Вячеслав Володин посетил Ботанический сад СГУ

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил Ботанический сад СГУ в Саратове.

Ранее жители обратились к Володину, попросив помочь с развитием уникального объекта, а также чтобы туда был доступ всем желающим.

Володина в Ботаническом саду сопровождали губернатор Валерий Радаев и ректор СГУ Алексей Чумаченко.

Ректор рассказал председателю Госдумы об отделах Ботанического сада и проводимой работе, например, высадке редких растений в районах области и создании «Красной книги».

- Ботанический сад — это памятник природы. Такой объект является достоянием любого университета мирового уровня, — заявил Володин.

Алексей Чумаченко подтвердил, что в России всего 54 таких сада. При этом саратовский уникален образцами степной растительности.

Вячеслав Володин обратился к губернатору Валерию Радаеву со словами, что везде ботанические сады открыты для посещений тем, кто заинтересован в ботанике

- Наша задача — сделать все для того, чтобы помочь развиваться ботаническому саду, решить проблемы, копившиеся десятилетиями. И, конечно, сделать более открытым для экскурсий, для тех, кто хотел бы соприкоснуться с темой, — отметил Володин.

При этом, по его словам, это могут быть не только организованные экскурсии, а более свободные. Для этого нужно организовать дорожки, систему видеонаблюдения.

Ботанический сад предложено сделать доступным для посещений

По словам Володина, университет должен заняться проектированием, а финансирование будет найдено.

- И в этом году уже приступим к реализации проекта, чтобы ботанический сад получил должное обрамление и внимание, которого он заслуживает, — подчеркнул председатель Госдумы.

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