В Саратове задержали члена националистической экстремистской группировки

В Саратове и некоторых других городах России задержали 16 сторонников радикального националистического движения «М.К.У.», причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.

Как сообщает центр общественных связей главного управления ФСБ РФ, спецоперации прошли в некоторых городах. У молодых задержанных изъяли холодное оружие, электронные носители с информацией по изготовлению средств террора.

Главарь «М.К.У.» Егор Краснов из Украины координировал ребят: говорил им сначала наносить экстремистские надписи на фасады зданий, потом избивать бездомных, а затем нужно было совершить нападения на граждан, правоохранителей, подорвать здания органов власти.

Сами задержанные на видео рассказывают, что Краснов поручал им устраивать массовые убийства людей арабской и кавказской национальностей.

- Направляя видеоотчеты о проведенных акциях Краснову Е.С., сторонники «М.К.У.» попадали в зависимость от главаря украинской радикальной структуры, — сообщили в ФСБ.

Расследование уголовных дел продолжается.

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