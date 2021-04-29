За год в Саратовской области из окон выпали 14 детей

За 2020 год из окон в Саратовской области выпали 14 детей, трое из них — погибли.

- Прокуратура обращает внимание родителей на необходимость более пристального внимания к своим детям в весеннее-летний период. Открытое окно, в том числе с москитной сеткой, смертельно опасно для ребенка, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

На окна стоит поставить блокираторы, оконные ручки-замки, нельзя расставлять мебель так, чтобы малыш смог свободно забираться на подоконник.

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