Мертвого мужчину обнаружили утром в Вольске

Следователи устанавливают причину смерти мужчины в Вольске
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске Саратовской области утром 29 апреля найдено тело мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, на голове погибшего имелись травмы.
Мужчину нашли в частном доме на улице Водопьянова. Убитому был 41 год.
Начата доследственная проверка, тело осматривают эксперт и следователь. После определения точной причины смерти будет принято процессуальное решение.
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