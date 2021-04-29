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Происшествия29 апреля 2021 11:21

Мертвого мужчину обнаружили утром в Вольске

У погибшего имелись травмы головы
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Следователи устанавливают причину смерти мужчины в Вольске

Следователи устанавливают причину смерти мужчины в Вольске

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области утром 29 апреля найдено тело мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, на голове погибшего имелись травмы.

Мужчину нашли в частном доме на улице Водопьянова. Убитому был 41 год.

Начата доследственная проверка, тело осматривают эксперт и следователь. После определения точной причины смерти будет принято процессуальное решение.

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