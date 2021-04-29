Первая в России «Soft skills школа» для студентов выпустила первый набор

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС при поддержке Федерального агентства по делам молодежи реализовал в Саратовской области уникальный проект – двухнедельный бесплатный курс развития востребованных гибких навыков: креативное мышление, командная работа, системное мышление, коммуникативность и критическое мышление.

Общее количество участников Школы составило 100 человек. Курс гибких навыков освоили студенты ПИУ РАНХиГС, Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского.

Участники прошли двухнедельный интенсивный курс, включающий 6 мастер-классов и интерактивных лекций, 10 профессиональных тренингов и итоговый квест-экзамен с применением освоенных навыков. Команду тренеров представили ведущие преподаватели Поволжского института управления РАНХиГС, практикующие психологи, сертифицированные менеджеры проектов: Елена Константинова, Максим Мокеев, Камиль Рамазанов, Оксана Понукалина и Николай Пержу. Обучение в Школе проходило с помощью профессионального тренингового оборудования, карт мегатрендов, специализированных игровых инструментов, коучинговых и ассоциативных карт, а также адаптивных настольных игр.

По завершению обучения слушатели получили сертификаты о прохождении курса.

- Проект состоялся. И это не просто оборот речи! Это факт с большой буквы. Большое спасибо Росмолодежи за грантовую помощь, Чепляеву Виктору Леонидовичу за поддержку в проведении Школы, команде тренеров за реализацию образовательной программы, команде организаторов, погрузившихся всей душой в Проект. И, конечно, спасибо участникам: за то, что поверили, попробовали и сделали то, чего ещё никто в России не делал. И не прогадали: столько теплых слов, благодарностей и позитивных отзывов от «выпускников» тренеры и организаторы не слышали, наверное, никогда, – прокомментировал итоги обучения руководитель Проекта, заместитель декана факультета магистратуры и аспирантуры ПИУ РАНХиГС Николай Пержу. – Подчеркну, что это только начало, ведь новый набор Школы состоится уже в новом учебном году!

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