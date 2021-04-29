В Ртищеве найден труп сильно избитого мужчины

В Ртищеве Саратовской области найден труп 46-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете региона, тело обнаружено 28 апреля в квартире дома на улице 22-го Партсъезда.

На трупе эксперты нашли следы насильственной смерти. Выяснилось, что мужчина умер из-за тупой сочетанной травмы тела, тупой травмы и головы, а также других повреждений.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ищут причастных к смерти человека.

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