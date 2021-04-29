Саратовский регоператор произведет начисления согласно новому приказу Минприроды

Министерство экологии и природных ресурсов Саратовской области опубликовало приказ об установлении временных нормативов накопления ТКО. Приказ №158 от 26 апреля 2021 года признает утратившим силу отменный судом приказ №134, действовавший ранее и будет действовать до принятия постоянных нормативов, которые будут утверждены после проведения соответствующих замеров в течение года.

Нормативы накопления ТКО утверждаются региональными органами власти в каждом субъекте РФ и используются региональными операторами при начислении платы за услугу по обращению с ТКО физическим и юридическим лицам. После того, как устанавливающий нормативы накопления ТКО приказ был отменен решением суда, на территории Саратовской области возникла угроза не начисления ежемесячной платы за коммунальную услугу.

Вопрос необходимости принятия мер по установлению нормативов поднимался регоператором на различных площадках. В целях уточнения порядка начислений были направлены письма в областную прокуратуру, Правительство региона, Саратовскую областную думу и профильное министерство. На площадке Торгово-промышленной палаты состоялось обсуждение сложившейся ситуации и определены пути решения. В результате совместных усилий ситуация было урегулирована в кратчайшие сроки.

- Опубликованные нормативы позволят вовремя организовать начисления для всех потребителей. В первую очередь, утвержденные нормативы позволят производить справедливые начисления для малого бизнеса. В новом нормативном акте остается дифференцированный подход для населения и юрлиц, в зависимости от количества проживающих в населенном пункте. Эта практика Саратовской области была позитивно отмечена на федеральном уровне и от нее не стоит отказываться. Теперь мы ожидаем принятия постоянных нормативов, согласно прозрачным и объективным замерам, – рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, с 20 апреля 2020 года региональный оператор Саратовской области – филиал АО «Управление отходами» в рамках общего ренейминга компании был переименован в Саратовский регоператор АО «Ситиматик». Смена названия подчеркивает смену стратегии развития компании: новый подход к оказанию коммунальной услуги, внедрение цифровых технологий и клиентоориентированность.

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