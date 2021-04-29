В Балакове Kia сбила старика на велосипеде

Велосипедист попал в больницу
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Балакове Саратовской области вчера вечером, 28 апреля, Kia сбила 82-летнего велосипедиста, который ехал по главной дороге.
- Авария произошла около Набережной Леонова, 47а в 19:53. 37-летний водитель иномарки столкнулся с двухколесным транспортом, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.
Пенсионера госпитализировали с травмами.
Авария случилась на Набережной Леонова
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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