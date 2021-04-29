В Балакове Kia сбила старика на велосипеде

Велосипедист попал в больницу Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балакове Саратовской области вчера вечером, 28 апреля, Kia сбила 82-летнего велосипедиста, который ехал по главной дороге.

- Авария произошла около Набережной Леонова, 47а в 19:53. 37-летний водитель иномарки столкнулся с двухколесным транспортом, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Пенсионера госпитализировали с травмами.

Авария случилась на Набережной Леонова Фото: ГИБДД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.