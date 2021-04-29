В столкновении Toyota Land Cruiser и КамАЗа под Саратовом пострадал ребенок

На месте аварии работают дорожники Фото: ГИБДД по Саратовской области

Стали известны подробности крупного ДТП на трассе в Красноармейском районе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, около половины восьмого утра на 362-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград столкнулись Toyota Land Cruiser под управлением 47-летнего мужчины и КамАЗ-5490-85 с полуприцепом, за рулем которого находился 60-летний мужчина.

В аварии пострадал 12-летний мальчик, пассажир иномарки. Он был госпитализирован.

Напомним, ранее прокуратура сообщила, что из цистерны грузовика на трассу вылились нефтепродукты. Сейчас на месте работают дорожные организации. Сотрудники ГИБДД направляют поток машин в объезд.

Пострадал малолетний пассажир иномарки Фото: ГИБДД по Саратовской области

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