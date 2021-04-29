Школы и детсады Маркса получат дополнительно по 2 тысячи рублей на ребенка

Сегодня, 29 апреля, продолжается визит спикера Государственной думы Вячеслава Володина в Саратовскую область.
В эти минуты в Марксе он проводит встречу с заведующими детскими садами, директорами школ и родительскими комитетами.
Эти учреждения получат дополнительное финансирование из расчета по 2 тыс. рублей на ребенка.
Володин нашел половину средств на эти цели, остальное должны дать местные и региональные власти.
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