Школы и детсады Маркса получат дополнительно по 2 тысячи рублей на ребенка

Сегодня, 29 апреля, продолжается визит спикера Государственной думы Вячеслава Володина в Саратовскую область.

В эти минуты в Марксе он проводит встречу с заведующими детскими садами, директорами школ и родительскими комитетами.

Эти учреждения получат дополнительное финансирование из расчета по 2 тыс. рублей на ребенка.

Володин нашел половину средств на эти цели, остальное должны дать местные и региональные власти.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.