В Ртищеве осудили торговцев экстази

В Ртищевском районе Саратовской области вынесен приговор наркобанде.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, осуждены трое местных жителей. Установлено, что они действовали группой по предварительному сговору. Роли в банде были четко распределены.

Преступную группировку накрыли в мае 2020 года оперативники УФСБ. Они остановили автомобиль с двумя преступниками. При обыске у тех были обнаружены 50 таблеток экстази и более грамма героина.

Суд отправил двух мужчин за решетку на 10 лет, а еще одного – на 3,5 года.

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