Жители Елшанки пытаются найти хозяина хаски с разными глазами

Хаски живет во дворе дома на Московском шоссе

Жители поселка Елшанка Ленинского района Саратова обратились в редакцию «КП-Саратов» с просьбой помочь потерявшемуся животному.

- Пес породы хаски около недели назад появился во дворе дома №37а по Московскому шоссе, — рассказала местная жительница Ирина. — На вид очень чистый, ухоженный, но уже начал голодать. Собака ни на кого не кидается, к людям относится с дружелюбием, еду берет, но очень воспитанно, словно спрашивая разрешения.

По словам женщины, пес в ошейнике, поэтому, скорее всего, он домашний. Возможно, потерялся или его выгнали. Собака приметная — у нее гетерохромия, то есть глаза разного цвета. Один карий, другой светло-голубой.

У пса глаза разного цвета

- Хаски эмоционально реагирует на людей в машинах, возможно, его хозяин автомобилист. Был случай, когда он на троллейбусе самостоятельно доехал до улицы Международная, но вернулся снова в наш двор, — рассказала Ирина.

Она отметила, что жители дома очень переживают за судьбу собаки и хотят пристроить ее в добрые руки.

- Может быть, хозяин прочитает и узнает своего любимца. Очень бы хотелось, чтобы пес вернулся домой или нашел себе новое жилье, – сказала она.

Пес очень неравнодушен к автомобилистам

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