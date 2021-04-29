Водитель ВАЗа пострадал в столкновении c иномаркой на Пономарева

Водитель ВАЗа попал в больницу после ДТП
Фото: ГИБДД по Саратову
Вечером 28 апреля в Заводском районе Саратова столкнулись ВАЗ-2104 и Skoda.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла напротив дома №1 по улице Пономарева.
Столкновение зарегистрировано в 23:55. Пострадал 20-летний водитель отечественного авто, он был госпитализирован.
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