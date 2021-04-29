Саратов — в топ-10 по доступности квартир в России

Новостройки в Саратове - одни из самых доступных в России Фото: Екатерина Семенова

В Саратове одни из самых доступных квартир в новостройках по России.

К такому выводу пришли «Известия», проанализировав данные участников рынка недвижимости, которые представили средние цены на однокомнатные квартиры в сравнении со средними зарплатами.

Саратов оказался на 10-м месте в стране, у нас купить «однушку» можно за 74,5 зарплаты.

Первое место досталось Челябинску. Его жителям достаточно 48,7 зарплаты, чтобы приобрести квартиру. А вот жителям города Сочи придется выложить за такую же квартиру от 144,3 до 283 средних по региону зарплат.

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