Володин раскритиковал ход строительства детской цирковой студии в Марксе

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин продолжает работу в Саратовской области. Сегодня, 29 апреля, он посещает Маркс.
Там Володин приехал на строящийся цирковой комплекс детской цирковой студии «Арт-Алле». Объект начали возводить в 2004 году, но в 2008 — приостановили, а сейчас стройку возобновили.
Вячеслав Володин отметил, что если бы этого не произошло, то здание пришлось бы сносить и начинать заново.
Председатель российского парламента остался недоволен темпами строительства. Он отметил, что визуально на объекте можно заметить около 30 человек, хотя подрядчик отчитался о 72. А должно быть, по словам Володина, не менее 150.
Также спикер Госдумы считает неверным подход делать благоустройство территории до того, как будут завершены все отделочные и строительные работы.
- Вам надо закончить внутри работы, и только потом выходить на благоустройство снаружи. Иначе вы все поломаете вновь, — сказал он.
Вячеслав Володин призвал Валерий Радаева, губернатора области, чаще бывать на объекте, контролировать сроки и качество работ.
Валерий Радаев отметил, что подрядчику постоянно предъявляются претензии и требования увеличить число людей на объекте.
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