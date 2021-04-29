Володин раскритиковал ход строительства детской цирковой студии в Марксе

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин продолжает работу в Саратовской области. Сегодня, 29 апреля, он посещает Маркс.

Там Володин приехал на строящийся цирковой комплекс детской цирковой студии «Арт-Алле». Объект начали возводить в 2004 году, но в 2008 — приостановили, а сейчас стройку возобновили.

Вячеслав Володин отметил, что если бы этого не произошло, то здание пришлось бы сносить и начинать заново.

Председатель российского парламента остался недоволен темпами строительства. Он отметил, что визуально на объекте можно заметить около 30 человек, хотя подрядчик отчитался о 72. А должно быть, по словам Володина, не менее 150.

Также спикер Госдумы считает неверным подход делать благоустройство территории до того, как будут завершены все отделочные и строительные работы.

- Вам надо закончить внутри работы, и только потом выходить на благоустройство снаружи. Иначе вы все поломаете вновь, — сказал он.

Вячеслав Володин призвал Валерий Радаева, губернатора области, чаще бывать на объекте, контролировать сроки и качество работ.

Валерий Радаев отметил, что подрядчику постоянно предъявляются претензии и требования увеличить число людей на объекте.

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