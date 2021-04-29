В Балакове младенец отравился дымом на пожаре

Сегодня ранним утром, 29 апреля, случился пожар на набережной Леонова в Балакове.

- В пятиэтажном доме №15 в 05:06 загорелись вещи в квартире на втором этаже. На место выезжали три расчета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар ликвидировали в 05:29, его площадь составила 30 кв. м. Из дома эвакуировали семь человек, а восьмимесячного младенца госпитализировали в горбольницу №1 с отравлением продуктами горения.

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