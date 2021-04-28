В Солнечный-2 и Юбилейный запустили троллейбус

«Адмирал» в поселке Солнечный-2. Фото пресс-службы мэрии

В Саратове 28 апреля обкатали новый троллейбус марки «Адмирал» в поселках Солнечный - 2 и Юбилейный. Троллейбус с запасом автономного хода до 20 км хорошо показал себя на длительных участках маршрута без контактной сети.

- В перспективе это поможет нам удлинить маршрут 10 троллейбуса, охватив 9 и 10 микрорайон. В плане закупка 24 таких троллейбусов на этот год в рамках лизинговой программы. Кроме того, благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина еще 50 новых машин также поступят в СГЭТ в 2021 году», - рассказал главный инженер МУПП «СГЭТ» Михаил Яковлев.

«Адмиралу» не нужна зарядная станция, она может восполнять заряд своих батарей во время движения под контактной сетью.