Володин: У 18 школ в Балаково появятся спортплощадки с всепогодным покрытием

Школа №28 в Балаково

В ходе визита в Балаково 28 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о новом проекте – строительстве спортивных площадок открытого типа на пришкольных территориях. Всего в этом году по планам спикера ГД в городе должны успеть построить 18 площадок.

- Сначала отберем три школы. В них построим спортивные площадки с всепогодным покрытием. Как только закончим работы по ним, выберем следующие три школы, где продолжим реализовывать этот проект. Сделаем столько площадок, сколько успеем до минусовых температур. Задача максимум - обустроить площадки у 18 школ», - сказал Володин, когда посещал школу №28 в Балаково.

В рамках благотворительного проекта спикера ГД у этой школы строительство спортплощадки начнется уже в майские праздники.