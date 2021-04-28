Вячеслав Володин предложил пересмотреть концепцию парка в Балакове

Володин раскритиковал предложения по проекту парка в Балаково

Компиляция рисунков – так председатель ГД Вячеслав Володин охарактеризовал проект парка в Балаково, куда он прибыл в рамках рабочего визита 28 апреля. Вместе с местными жителями и депутатом ГД Николаем Панковым он выслушал доклад архитектора по проекту нового городского парка.

- У вас парк весь заперт, входных группы должны быть для каждой из зон. А у вас получается мамочки с детьми должны пройти до своей зоны через скейт-площадку, через площадку выгула собак. И один туалет на весь парк – очередь будет сами знаете, как куда, - заметил Володин архитектору, представившему проект.

Он отметил, что не смотря на профильное образование архитектор явно не учел пожелания обычных местных жителей.

- Вы памперсы где меняли своим детям? В машине? Молодец, наш, обычный человек. Но как архитектор вы должны сделать так, чтоб не в машине мамы памперсы меняли. Для скейт-парка также надо учитывать все особенности, - подсказал Володин.

По словам Вячеслава Володина, строительные работы необходимо начать с 1 июня и закончить до сентября. Он высказал замечания по уже озвученным предложениям. Так, стоимость строительства парка предварительно оценивается в 400 млн руб. Володин предложил посмотреть в качестве примеров парк им. М.Расковой в Саратове и парк в Вольске, которые получились многофункциональными, но затраты были в 3 раза меньше.

- Посмотрите готовые парки, в Вольске, в Энгельсе Парк покорителей космоса. Мы там тоже сделали количество туалетов под одни объемы людей, а туда 50 тысяч приехало – очереди образовались. У вас две недели осталось, после 15 мая приеду еще раз, посмотрим, что получается с учетом мнения жителей, подумайте над вариантами названия, - сказал Володин.

Председатель ГД обратился к главе Балаковского района Сергею Грачеву с предложением организовать работы по строительству парка.

- У вас есть шанс. Если будете активно работать, то к июню можем начать строительство, средства привлечем 50 на 50 – в бюджет района и за счет компаний и благотворительных средств.

Здесь в проекте пока «сырое» все, для начала разговора, но мы не откладываем проект, проведите встречи с разными группами архитекторов. Не исключено, что возьмем что-то у одних, а что-то у других, - сказал Вячеслав Володин.