Саратовец безуспешно попытался откосить от армии

В Саратове вынесен приговор 24-летнему мужчине, которого признали виновным в уклонении от армейской службы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, суд оштрафовал его на 10 тыс. рублей.

Установлено, что в ноябре 2020 года парень был признан годным к военной службе. Но он решил откосить и не явился на призывной пункт. Более того, он вовсе уехал из дома, скрыв от родственников новый адрес.

Впоследствии мужчина признал вину и был оштрафован.

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