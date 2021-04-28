Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 апреля 2021 16:53

Саратовец безуспешно попытался откосить от армии

Его отдали под суд и оштрафовали
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий

В Саратове вынесен приговор 24-летнему мужчине, которого признали виновным в уклонении от армейской службы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, суд оштрафовал его на 10 тыс. рублей.

Установлено, что в ноябре 2020 года парень был признан годным к военной службе. Но он решил откосить и не явился на призывной пункт. Более того, он вовсе уехал из дома, скрыв от родственников новый адрес.

Впоследствии мужчина признал вину и был оштрафован.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Криминал