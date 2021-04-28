Саратовский медик получила Орден Пирогова

Президент России Владимир Путин наградил саратовских медиков.

Наград удостоены восемь медицинских работников.

- Наталия Кирсанова, заведующая отделением ГУЗ «Областная клиническая больница» удостоена Ордена Пирогова за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга,

- Екатерина Харитонова, заведующая отделением ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №2 им. Разумовского» получила Медаль Луки Крымского;

- Татьяна Ионова, заместитель главного врача ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» получила звание «Заслуженный врач РФ»;

- Галина Коптяева, заместитель главврача ГУЗ «Энгельсская городская детская поликлиника №2» получила звание «Заслуженный врач РФ»;

- Анна Полякова, главный врач ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника №1» получила звание «Заслуженный врач РФ»;

- Марина Бахарева, директор «Энгельсского медицинского колледжа Святого Луки (Войно-Ясенецкого)», получила звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ»;

- Зоя Курышова, главная сестра ГУЗ «Саратовская государственная клиническая больница № 6 имени академика Кошелева» получила звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ»;

- Александр Овсянников, главный врач ГУЗ «Балаковская районная больница», получил звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».

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