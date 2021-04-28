С балаковского кладбища украли ограды

В селе Натальино с могилы на кладбище украли ограду. Фото Антонины Трофимовой из соцсети
В Балаковском районе Саратовской области с местного кладбища украли ограды с могил.
Инцидент произошел в селе Маянга.
- Совести нет у вас, человеческого ничего не осталось, — написал Максим Новосёлов в группе «Типичный Балаково!».
В комментариях под постом возмутились поступком неизвестных, которые сдали ограды на металл.
Также граждане написали, что в селе Натальино Балаковского района произошла аналогичная ситуация.
В Маянге с кладбища своровали ограду. Фото Максима Новосёлова из соцсети
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