Билайн ускорил мобильный интернет в Сочи накануне майских праздников

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) улучшил работу сети в Сочи накануне начала нового туристического сезона. Оператор построил новые базовые станции, запустил искусственный интеллект для управления телеком оборудованием и провел расширение полосы LTE (рефарминг), увеличив емкость сети для передачи данных абонентов.

В результате скорость мобильного интернета выросла в 1,5 раза, улучшились и другие показатели работы сети.*

Билайн построил новые базовые станции в центре Сочи, в Лазаревском и Адлерском районах. Связь «четвертого поколения» появилась в поселках Беранда, Атарбеково, Совет-Квадже, Барановке, Ачипсе, Нижней Шиловке. Таким образом, за год в Большом Сочи покрытие сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет, выросло на 44% (по сравнению с весной 2020 года).

- Интернет-трафик в сети Билайн ежегодно увеличивается в 1,5 раза: мобильным интернетом все больше пользуются и туристы, и жители Сочи. Поэтому мы постоянно модернизируем сеть для того, чтобы она успешно справлялась с растущими нагрузками, в том числе, в течение курортного сезона, — рассказал Максим Романько, директор Сочинского отделения Билайн.

Помимо проведения рефарминга частот, который позволил увеличить в 1,5 раза ширину полосы LTE 1800 и скорость мобильного интернета, Билайн в Сочи начал использовать новую технологию SON (Self Optimized Networks – самооптимизирумая сеть). Она работает на базе искусственного интеллекта и помогает адаптировать работу оборудования под индивидуальные запросы клиентов. Такой «бесшовный» переход сигнала от одной базовой станции к другой ощутимо улучшает связь для туристов, которые традиционно много путешествуют по горному и прибрежному кластерах Сочи.

* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»