В Саратове грузовик задавил мотоциклиста

В Саратове грузовик столкнулся с мотоциклом
Фото: ГИБДД по Саратову
В Ленинском районе Саратова сегодня днем, 28 апреля, случилось ДТП.
- Примерно в 14:10 у дома №23 по Гвардейской столкнулись грузовик и мотоцикл, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратову.
Пострадавшего 48-летнего байкера госпитализировали.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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