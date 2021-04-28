В Саратове грузовик задавил мотоциклиста

В Саратове грузовик столкнулся с мотоциклом Фото: ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова сегодня днем, 28 апреля, случилось ДТП.

- Примерно в 14:10 у дома №23 по Гвардейской столкнулись грузовик и мотоцикл, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратову.

Пострадавшего 48-летнего байкера госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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