Депутат Госдумы Николай Панков: Пугачевцы не дают дремать строителям

В Пугачеве ведется ремонт тротуаров

Депутат Государственной думы Николай Панков в ходе рабочей поездки в Пугачев осмотрел, как идут работы по ремонту тротуаров.

- В Пугачеве вместе с жителями контролируем, как идут работы по ремонту тротуаров. Подрядчики вышли на объекты, но главное — выдержать качество и сроки. Возле школы №3 рабочих не сразу нашли. Спасибо пугачевцам, они не дают дремать строителям.

На участке тротуара рядом со школой №2 также обсудили возможность установить ограничения для автотранспорта, чтобы не заезжали на тротуар и не разрушали его. Отмечу, здесь первостепенный вопрос – безопасность школьников и прохожих. Родители на встречах отметили, что по хорошим тротуарам и дети с удовольствием в школу бежать будут. В этом году к 30% объектов социальной сферы в Пугачеве отремонтируем подходы. Будем искать возможность привлечь дополнительное финансирование, чтобы довести этот показатель до 50%. Проект продолжим и в следующем году, чтобы полностью закрыть потребность, — заявил Панков.

Стал известен список адресов в Пугачеве, где будут отремонтированы тротуары:

1. улица Бубенца (от Вокзальной до 40 лет Октября)

2. улица Карла Маркса и улица Коммунистическая, подходы к СОШ №2 (от Горького до Коммунистической и от Карла Маркса до Революционного проспекта);

3. улица Урицкого (от СОШ №3 до Революционного проспекта);

4. улица Советская и улица Садовая — подходы к СОШ №5 (от Садовой до Вольской и от Советской до Пушкинской);

5. улица Гоголя (от Топорковской до Ермощенко);

6. улица Топорковская (от 1-го микрорайона (магазин «Пятерочка» до Гоголя);

7. улица Гоголя (от Горького до Топорковской);

8. улица 53-й Дивизии (от Карла Маркса до Революционного проспекта);

9. улица Бубенца (от 40 лет Октября до Красноармейской);

10. улица Кутякова (от Оренбургской до Ермощенко);

11. улица Горького (от Советской до Красноармейской).

- В ходе рабочей поездки заехал и на строительную площадку, где идет благоустройство по проекту «На Иргиз — по теплому камню». Еще на подходе понятно — дело стоит. Ограждение, которое должно обеспечить безопасность упало на проезжую часть. Предупредил подрядчика — если не войдут в график буду обращаться в правоохранительные органы. Приеду еще раз сюда через неделю. В майские праздники. Люди должны отдыхать. А подрядчики — работать, — сообщил Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

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