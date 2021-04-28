Два саратовских предприятия стали участниками проекта по повышению производительности труда

Две строительные компании Саратовской области присоединились к участию в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», инициированном президентом России Владимиром Путиным.
Участниками стали строительная компания ООО «ИПОД» и производитель щебня ООО «СтройАвтодор».
В рамках нацпроекта эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда полгода будут работать с сотрудниками предприятий, поддерживать развитие системы на основе инструментов бережливого производства.
Министр экономического развития области Андрей Разборов рассказал, что участие в нацпроекте поможет предприятиям сформировать новую производственную культуру с улучшениями, найти новые резервы роста.
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