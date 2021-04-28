В Саратове канализация засорилась из-за выброшенной шубы

Шуба стала причиной засора канализации

В Саратове причиной засора канализации в поселке Жасминный стала выброшенная шуба.

- У работников цеха канализационных сетей на глаза наворачивались слезы. Ведь несмотря на все убеждения не бросать никаких посторонних предметов в канализацию, рядом с нами по-прежнему находятся «умельцы», способные на обратное, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Оказалось, что неизвестный выбросил шубу в колодец по улице Майская.

Коммунальщики просят граждан не путать канализацию с мусорным ведром.

Напомним, ранее причиной засоров становились синие трусы, полосатый свитер, джинсы.

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