В Саратовской области ожидается от 13 до 18 градусов тепла

В Саратовской области сегодня, 29 апреля, ожидается теплая погода без осадков.

- Утром местами будет туман с видимостью менее 500 метров. Ветер подует с запада и северо-запада со скоростью 4–9 м/с и порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по области.

Днем потеплеет до +13… +18 градусов.

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