В Вольске 10 дней назад пропала женщина с тростью

В Вольске Саратовской области разыскивают 58-летнюю Марину Жукову (Зинину).

Как сообщили «КП-Саратов» в отряде «Лиза Алерт», женщину никто не видел с 17 апреля 2021 года.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые ниже плеч, глаза карие.

На ней был бежево-серый свитер, серые брюки.

Марина Жукова ходит с тростью.

Если вы видели пропавшую, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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