Транспортные полицейские в ПФО изъяли 19 кг наркотиков

Состоялась коллегия УТ МВД России по ПФО по итогам работы в первом квартале
В январе — марте 2021 года Управление на транспорте МВД России по ПФО зарегистрировало более 11,5 тыс. заявлений и сообщений о преступлениях и нарушениях.
Об этом было заявлено на заседании коллегии, где подвели итоги работы за первый квартал 2021 года.
Оказалось, что сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах — на 31,6%, краж — на 23,8%, грабежей — на 25%.
Выросло на 33,3% число преступлений, совершенных гражданами в состоянии наркотического опьянения.
Транспортные полицейские изъяли более 19 кг наркотиков и психотропных веществ.
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