В Саратове начали раздавать георгиевские ленточки

В Саратове вчера, 27 апреля, стартовала акция «Георгиевская ленточка».

- Волонтеры раздают прохожим георгиевские ленты — символ уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта.

Уже в первый день акции добровольцы раздали больше тысяч лент и рассказали о правилах их ношения.

Акция продлится до 9 мая. Стать волонтером может любой совершеннолетний. Для этого ему нужно обратиться к региональным представителям общественного движения «Волонтеры Победы».

Стоит отметить, что в 2020 году в Саратове раздали более 7 тыс. георгиевских ленточек.

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