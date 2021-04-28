Билайн и «АльфаСтрахование» запустили онлайн-продажи страховых полисов для защиты экрана смартфона

Билайн и «АльфаСтрахование» запустили услугу «Защита экрана» для подержанных устройств с сохранением минимальной стоимости на рынке. Полис можно оформить как в приложении «Мой Билайн» (12+) в разделе «Финансы», так и на сайте https://alfa.beeline.ru/insurance/phone. Цена полиса формируется в соответствии с маркой и моделью смартфона, поэтому владельцам недорогих телефонов комфортнее решиться на покупку. Теперь вы можете оформить полис, где бы вы ни находились, удобным для вас способом.

Вместе с «АльфаСтрахование» мы сверили цены на ремонт дисплея у разных сервисных центров и постаралась сделать такое страховое покрытие, которого точно хватит для ремонта. При этом вам необязательно ездить в сервисный центр самостоятельно: курьер доставит смартфон на ремонт и обратно вам в руки, услуга уже доступна во всех крупных городах России.

Экран можно застраховать, если на нем нет механических повреждений. Чтобы активировать защиту экрана, нужно загрузить фотографию дисплея телефона после оплаты полиса на сайте или в приложении. Полис будет отправлен на почту, указанную в анкете. До загрузки фотографии ваш телефон будет защищен полисом от поломок из-за воздействия воды, электрического тока и внезапной потери работоспособности без видимых повреждений. А еще у клиентов есть целых 15 дней на загрузку фотографии своего телефона. Теперь процесс оформления услуги стал проще, а завершить его можно, когда это удобно именно вам.

Полис на год доступен для абонентов всех операторов России, и его можно оплатить банковской картой. Ежемесячная подписка доступна только абонентам Билайн, ее легко подключить к банковской карте или к счету мобильного телефона.

- Забота о клиентах является самым важным стратегическим фокусом для нашей компании. Именно поэтому, когда мы создаём каждый новый продукт, мы смотрим, как он сможет сделать жизнь клиента лучше, удобнее, эффективнее. Защита экрана – это один из тех шагов, которые мы делаем в направлении создания реальных ценностей для клиентов. Защищая телефон, мы защищаем самый важный инструмент общения человека с цифровым миром, — отметил Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса.

- Экран — самая уязвимая часть смартфона, которая больше всего страдает из-за падений, залива водой, перепадов напряжения. Сломанный экран может показаться мелочью на фоне других проблем, однако от таких мелочей зависит наш комфорт и настроение. А если смартфон дорогой, то и ремонт экрана будет стоить дорого, поэтому его защита также избавит от неожиданных трат. Подобные продукты всегда создаются с заботой о клиентах. А возможность передать телефон курьеру и не обращаться в сервисный центр самостоятельное сэкономит время — самую большую ценность в жизни современного человека, — считает Евгения Смирнова, руководитель направления управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование».

Услуга предоставляется АО «АльфаСтрахование» (лицензия СИ № 2239 от 13.11.2017 г.). Подробнее об услуге https://alfa.beeline.ru/insurance/phone.

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