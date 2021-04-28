На территории первой городской больницы в Саратове появилась «Аллея поколений»

В преддверии празднования Дня Победы по всей стране проходит акция «Сад Памяти», в рамках которой на территории первой городской больницы им. Ю.Я. Гордеева в Саратове появилась «Аллея поколений». Высадка деревьев также приурочена ко Дню работников скорой медицинской помощи. Данный праздник имеет прямое отношение к данной больнице, поскольку лечебное учреждение оказывает экстренную медицинскую помощь. Ежедневно сюда попадают пациенты с различными травмами и заболеваниями.

Первая городская больница имени Ю.Я. Гордеева имеет большую территорию, теперь ее украсили несколько десятков молодых деревьев.

Участие в акции приняли депутат Саратовской городской Думы Дмитрий Кудинов, участник предварительного голосования партии «Единая Россия» Ирина Видина, члены Совета ветеранов больницы, проработавшие много лет в учреждении Владимир Чикин и Александр Хачатуров, члены Общественного совета больницы Наталья Королькова, Александр Степанов, Наталия Коваценко, заведующий кафедрой нейрохирургии, д.м.н. Андрей Чехонацкий, д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии Алла Куликова, сотрудники больницы и студенты СГМУ, работавшие в инфекционном отделении учреждения и оказывавшие огромную помощь больнице в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Открывая мероприятие, главный врач учреждения, депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев отметил:

- Символично, что сегодня на открытии «Аллеи Поколений» присутствуют приглашенные, молодые специалисты и сотрудники учреждения, проработавшие много лет в больнице. Сегодня мы положим начало ещё одной доброй традиции и высадим первые саженцы на нашей новой Аллее, которая несомненно будет радовать не только сотрудников, но и пациентов, – сказал он.

С поздравительным словом выступила председатель общественного Совета больницы Наталья Королькова.

- Низкий поклон нашим врачам, за ежедневный труд. Действительно, мало одного праздничного дня для того, чтобы выразить благодарность медицинским работникам. Мы благодарны каждый день за спасенные жизни и за наше здоровье. Здорово, что создаются такие городские пространства, облагораживается территория, уверена, что на Аллее еще будут высажены деревья и мы, как общественность, будем активно принимать в этом участие, – отметила Наталья Королькова.

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