Николай Панков поздравил пугачевских медиков с Днем работника скорой помощи

Депутат Государственной думы России Николай Панков во время визита в Пугачев заехал на станцию скорой помощи, чтобы поздравить ее работников с профессиональным праздником.

- Не всех смог застать на месте – бригады на вызовах и в праздники, спасают жизни. Всем работникам скорой помощи большое спасибо, – написал он в своем телеграм-канале «Пара слов».

28 апреля, в День работника скорой помощи, члены «Единой России» по всей стране поздравляют медиков.

- Чтобы поблагодарить их за тяжелый, самоотверженный труд, вручить подарки и цветы. Важно сделать все для того, чтобы всем врачам, фельдшерам, санитарам, водителям были обеспечены достойные условия труда. По этому поводу постоянно провожу встречи в районах. Вместе обсуждаем, что нужно сделать для обновления автопарка и повышения заработной платы. Сложный период пандемии еще раз показал, как незаменима работа сотрудников неотложки. Вы спасаете тысячам людей не только здоровье, но и жизнь, – отметил Панков.

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