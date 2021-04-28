Попечительский совет РАНХиГС одобрил программу развития до 2030 года

27 апреля состоялось заседание Попечительского совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации под председательством руководителя Администрации Президента России Антона Вайно. По итогам заседания была одобрена программа развития РАНХиГС до 2030 года.

- В основе Программы развития – вклад Академии в достижение национальных целей, сформулированных Президентом Российской Федерации, – заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау. – Последовательно развивая национальную систему подготовки управленческих кадров для органов публичной власти, для коммерческого и некоммерческого секторов, обеспечивая научную и экспертную поддержку органов государственного управления, РАНХиГС будет вносить свой вклад в достижение национальных целей, в обеспечение динамичного развития нашего государства.

Программа развития Академии разработана на период до 2030 года.

Академия продолжит свое развитие в качестве главного центра подготовки кадров для государственного управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Академия будет формировать научно-образовательную экосистему, нацеленную на решение важнейших задач, стоящих перед страной.

Особый акцент будет сделан на цифровизации: в Президентской академии будут обучать современным цифровым профессиям и создавать образовательные программы для повышения цифровой грамотности на всех направлениях подготовки. Кроме того, в РАНХиГС будет развиваться собственная цифровая экосистема на основе современной платформы дистанционного обучения.

Бизнес-образование Академии первым в России получило международную аккредитацию AACSB International, вошло в список 90 лучших в Европе, в список 100 лучших программ ЕМВА мира по версии Financial Times. Движение в этом направлении будет продолжено. Получит развитие практика защиты стартапа в качестве выпускной квалификационной работы. Таким образом Академия будет способствовать развитию инновационной активности бизнеса, продвижению к национальной цели – развитию предпринимательства и достойного, эффективного труда.

Работа над программой развития РАНХиГС велась при активном участии ее региональных структур. В программе уделяется особое внимание развитию единого образовательного и цифрового пространства филиальной сети.

- Отражение изменений, постоянно происходящих в профессиональной сфере, требует разработки системы действий в соответствии с ними. Цифровизация профессиональной деятельности и подготовки кадров, которым уделяется в Программе особое внимание, представляет собой ситуацию «цифровой социализации». Развитие цифровых технологий изменяет пространство обучения и организацию образовательного процесса и имеет фундаментальный характер, смещает фокус в подготовке кадров, – отметил директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС Виктор Чепляев. – Академия, как важный инновационный центр подготовки управленческих кадров всех уровней, содействует динамичному развитию системы профессионального развития руководителей и специалистов. Важно, что наши студенты смогут освоить уникальные компетенции, которые позволят им интегрироваться в реализацию технологического прорыва.

Справка:

В состав Попечительского совета РАНХиГС входят:

Председатель Совета:

- Вайно Антон Эдуардович – Руководитель Администрации Президента Российской Федерации.

Члены Совета:

- Аганбегян Рубен Абелович – Советник Генерального директора ООО «ВЭБ Капитал»;

- Акимов Максим Алексеевич – Генеральный директор АО «Почта России», председатель правления, член совета директоров АО «Почта России»;

- Голикова Татьяна Алексеевна – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;

- Горьков Сергей Николаевич – Генеральный директор – Председатель Правления акционерного общества «Росгеология»;

- Комиссаров Алексей Геннадиевич – Проректор РАНХиГС – директор Высшей школы государственного управления;

- Лисин Владимир Сергеевич – Председатель совета директоров ПАО «НЛМК»;

- Лихачев Алексей Евгеньевич – Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

- Макаров Андрей Михайлович – Председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам;

- Мантуров Денис Валентинович – Министр промышленности и торговли Российской Федерации;

- Мау Владимир Александрович – Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

- Минниханов Рустам Нургалиевич – Президент Республики Татарстан;

- Михайлов Сергей Владимирович – Генеральный директор ТАСС;

- Орешкин Максим Станиславович – Помощник Президента Российской Федерации;

- Толмачев Виктор Александрович – Председатель наблюдательного совета Группы компаний «АКИГ»;

- Уткин Александр Витальевич – Генеральный директор компании «Cotton Way»;

- Харитонин Виктор Владимирович – Председатель совета директоров АО «ФАРМСТАНДАРТ»;

- Федотов Иван Владимирович – Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Ответственный секретарь Попечительского совета.