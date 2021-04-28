В Вольске пьяный мужчина съехал в сугроб и пытался откупиться от ГИБДД

В Вольске Саратовской области будут судить 47-летнего мужчину за покушение на дачу взятки должностному лицу.

- Следствие считает, что вечером 18 января 2021 года на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград экипаж ДПС увидел застрявший в сугробе около дороги Hyundai, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Во время разговора выяснилось, что водитель пьян. Ему предложили пройти в служебное авто для составления протокола. В салоне нарушитель попытался передать инспектору 20 тыс. рублей за то, чтобы его отпустили. Тот отказался.

Свою вину позднее мужчина признал. Дело направлено в суд.

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