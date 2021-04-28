Саратовская пенсионерка перевела ясновидящей из рекламы почти 150 тысяч рублей

В Ртищевском районе Саратовской области 78-летнюю местную жительницу обманула ясновидящая.

- Пенсионерка увидела рекламу о снятии порчи, позвонила. Экстрасенс на том конце провода рассказала ей о проклятье, для сняться которого надо через почту перевести 144 тыс. рублей. Женщина поверила и отправила деньги, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Через несколько дней гадалка перестала выходить на связь, а обманутая гражданка пошла в полицию.

Проводится проверка.

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