Более 170 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтеров Приволжской магистрали

С начала 2021 года на Приволжской магистрали проводилась активная работа по оказанию помощи неработающим пенсионерам и ветеранам железнодорожного транспорта. С января по март волонтеры ПривЖД навестили 172 человека, каждому из которых была оказана необходимая помощь.

Волонтерскую деятельность в Саратове, Волгограде и Астрахани курируют три координационных центра. В них фиксируются поступающие заявки и определяется наиболее удобное время для приезда добровольцев.

В соответствии с поступившей заявкой волонтеры могут купить и доставить на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, произвести оплату коммунальных платежей. При желании пенсионеры могут получить квалифицированную юридическую и психологическую помощь по телефону. В зимнее время добровольцы оказывали помощь в уборке придомовой территории и крыши от снега, кололи дрова.

При посещении пенсионеров соблюдаются актуальные рекомендации Роспотребнадзора: используются маски, перчатки и антисептики.

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