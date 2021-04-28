Саратовец забрал машину друга на ремонт, распилил и сдал на металл

В Кировском районе Саратова полиция раскрыла преступление с машиной.

- Знакомый заявителя обманным путем забрал его Opel Vectra, пообещал отремонтировать и не возвращает. Сумма ущерба составила 100 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД России по Саратовской области.

Полицейские возбудили дело о мошенничестве и задержали неоднократно судимого 30-летнего саратовца. Тот сознался, что разобрал иномарку на запчасти и сдал в пункт приема металла. На время расследования он остался под подпиской о невыезде.

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