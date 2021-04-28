Депутат Андрей Воробьев поздравил врачей с Днем работника скорой помощи

Сегодня в России отмечают День работника скорой медицинской помощи. Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») поздравил с этим праздником врачей станции скорой помощи в Заводском районе Саратова.
- Это те люди, которые ежедневно спасают жизни, полностью отдают себя работе. Медики стали главной линией обороны в борьбе с пандемией коронавируса. Спасибо за ваш труд! – поблагодарил парламентарий.
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