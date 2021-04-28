В Энгельсе поздравили сотрудников скорой медицинской помощи

Сегодня, 28 апреля, члены Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» поздравили с профессиональным праздником сотрудников станции скорой медицинской помощи.

При поддержке исполняющего полномочия секретаря Дмитрия Плеханова и заместителя главы по социальной сфере Ивана Дзюбана, для медиков было организовано праздничное поздравление и вручены цветы.

- Сотрудники скорой медицинской помощи всегда первыми приходят на помощь жителям. Их тяжелый труд никогда не остается незамеченным. Сегодня председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Президент нашей страны Владимир Путин делают многое для поддержки сотрудников скорой помощи. В их профессиональный праздник хотелось бы пожелать, в первую очередь, здоровья, ведь в большинстве случаев от них зависит жизнь жителей нашего района. Именно поэтому для нас было важно сказать слова благодарности всем сотрудникам скорой медицинской помощи, – прокомментировал Дмитрий Плеханов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.