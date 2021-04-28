В Саратовскую область пытались незаконно провезти 10 лошадей

В Ровенском районе Саратовской области в понедельник, 26 апреля, остановили «Газель» с лошадьми.

- Десять голов молодняка 2020 года рождения везли из Волгоградской области в село Яковлевка Базарно-Карабулакского района. У жеребцов не было ветеринарных сопроводительных документов, они ехали по неблагополучной по бруцеллезу территории, — в областном Россельхознадзоре.

На виновников возбудили административные дела, а лошадей вернули в соседний регион.

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