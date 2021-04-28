Хозяйка квартиры в Марксе спалила балкон во время перекура

В Марксе Саратовской области вчера утром, 27 апреля произошел пожар в пятиэтажке на улице Ленина.

- Сигнал о возгорании вещей на балконе третьего этажа поступил в 10:17. На место выдвинулись два расчета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по области.

Пожарные потушили полыхающий на 1 кв. метре огонь. По предварительным данным, вещи загорелись из-за неосторожного обращения с огнем хозяйки квартиры, которая курила на балконе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.