Крыши школы и детсада в Балтайском районе починят за счет резервного фонда

Для ремонта школы в селе Балтай и детского сада в селе Донгуз будет выделено 10 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, средства выделены из резервного фонда области.

Ранее жители села пожаловались Валерию Радаеву, что крыша школы протекает. Также в плохом состоянии и кровля в детском саду. Губернатор поручил оказать помощь обоим объектам.

Из общей суммы 8,4 млн рублей будет направлено на крышу школы, 1,6 млн – детского сада.

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