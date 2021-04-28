Глава СКР Александр Бастрыкин поручил следователям заняться делом ЖК «Победа»

Александр Бастрыкин
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил инициировать передачу дела о ЖК «Победа» и «Пляж» в СКР.
Внимание руководителя СКР по Саратовской области на проблему дольщиков жилых комплексов он обратил во время оперативного совещания по видеосвязи.
Сейчас дело находится в производстве следственных органов МВД России по Саратовской области. Он поручил инициировать передачу и встретиться с дольщиками.
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