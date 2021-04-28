В Вольске два расчета МЧС тушили горящий сарай

Пожар в Вольске Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Вольске Саратовской области вчера вечером, 27 апреля, произошел пожар.

- Сигнал о загорании сарая в переулке Малыковского поступил в 19:00. На место выехали два расчета, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 48 кв. м. Предполагается, что сарай загорелся из-за несоблюдения правил при использовании электрооборудования.

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